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Гусев Владимир Ильич

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Место рождения

Идринское, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

15.08.1924

Дата смерти

13.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1924

Отец: Гусев Илья

Мать: Соломея

Идринское, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
03.03.1953

Жена: Гусева Вера Николаевна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.08.1953

Сын: Гусев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Гусева Вера Николаевна

Работа или профессия
1955
Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Проработал в суде 32года
Рождение ребёнка
25.01.1958

Сын: Гусев Константин Владимирович

Мать ребёнка: Гусева Вера Николаевна

Киренск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
13.11.1999
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