Гусев Владимир Ильич
Место рождения
Дата рождения15.08.1924
Дата смерти13.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1924
Отец: Гусев Илья
Мать: Соломея
Бракосочетание
03.03.1953
Жена: Гусева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
09.08.1953
Мать ребёнка: Гусева Вера Николаевна
Работа или профессия
1955
Проработал в суде 32года
Рождение ребёнка
25.01.1958
Сын: Гусев Константин Владимирович
Мать ребёнка: Гусева Вера Николаевна
Смерть
13.11.1999