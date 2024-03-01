Гулевич Тареса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулевич Тареса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гулевич Павел Петрович

Отец ребёнка: Гулевич Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гулевич Франц Петрович

Отец ребёнка: Гулевич Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Гулевич Антон Петрович

Отец ребёнка: Гулевич Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Гулевич Леон Петрович

Отец ребёнка: Гулевич Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Гулевич Григорий Петрович

Отец ребёнка: Гулевич Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Между 1924 и 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулевич Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулевич Пётр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гулевич Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулевич Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
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