Гулевич Тареса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Гулевич Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Гулевич Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Гулевич Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Гулевич Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Гулевич Григорий Петрович
Отец ребёнка: Гулевич Пётр Иванович
Рождение ребёнка
Между 1924 и 1937
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно