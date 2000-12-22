Мильбергер (Родыгина) Тамара Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильбергер (Родыгина) Тамара Игнатьевна

Место рождения

Чураковской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.08.1938

Дата смерти

22.12.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1938

Отец: Родыгин Игнат

Мать: Анна Григорьевна

Чураковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Константин Зигфридович

Рождение ребёнка
06.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мильбергер Константин Зигфридович

Смерть
22.12.2000

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