Мильбергер (Родыгина) Тамара Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения09.08.1938
Дата смерти22.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1938
Отец: Родыгин Игнат
Мать: Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
18.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мильбергер Константин Зигфридович
Рождение ребёнка
06.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мильбергер Константин Зигфридович
Смерть
22.12.2000