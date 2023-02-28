Гоцур (Карпинец) Любовь
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпинец Богдан
Мать: Карпинец Слава
Рождение ребёнка
01.08.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гоцур Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яна
Отец ребёнка: Гоцур Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гоцур Виктор
Ольшаник, Львівська область
с.Вильшаник