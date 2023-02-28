Гоцур (Карпинец) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоцур (Карпинец) Любовь

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Место рождения

Самбор, Львівська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1960 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпинец Богдан

Мать: Карпинец Слава

Самбор, Львівська область
Рождение ребёнка
01.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоцур Виктор

Южное, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яна

Отец ребёнка: Гоцур Виктор

Южное, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоцур Виктор

Ольшаник, Львівська область
с.Вильшаник
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