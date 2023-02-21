Гоцур Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоцур Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гоцур Любовь

Южное, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яна

Мать ребёнка: Гоцур Любовь

Южное, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоцур Любовь

Ольшаник, Львівська область
с.Вильшаник
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