Ксения Петровна
Место рожденияБаевка?
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1858
Отец: Петр??
Мать: Мелания Степановна
Баевка?
Рождение ребёнка
16.12.1879
Сын: Иванов- Гаврилов- Дмитриев Петр Петрович
Отец ребёнка: Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
30.10.1881
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
29.04.1886
Сын: Иванов- Дмитриев Иван Петрович
Отец ребёнка: Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
23.07.1888
Дочь: Олимпиада Петровна
Отец ребёнка: Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
07.08.1890
Сын: Иванов- Дмитриев Матвей Петрович
Отец ребёнка: Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
14.03.1896
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
10.07.1899
Дочь: Ефимия Петровна
Отец ребёнка: Иванов- Дмитриев Петр Гаврилович
Смерть
Неизвестно