Блиновъ Наумъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Блиновъ Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Блиновъ Василий
Мать ребёнка: Блинова Матрена Степанова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Блиновъ Семенъ
Мать ребёнка: Блинова Матрена Степанова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Блиновъ Филиппъ
Мать ребёнка: Блинова Матрена Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794