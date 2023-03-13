Блиновъ Наумъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блиновъ Наумъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Блиновъ Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Блиновъ Василий

Мать ребёнка: Блинова Матрена Степанова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1759

Сын: Блиновъ Семенъ

Мать ребёнка: Блинова Матрена Степанова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Блиновъ Филиппъ

Мать ребёнка: Блинова Матрена Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Матрена Степанова

Смерть
1794
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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