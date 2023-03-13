Блинова Матрена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Матрена Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Блиновъ Василий

Отец ребёнка: Блиновъ Наумъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1759

Сын: Блиновъ Семенъ

Отец ребёнка: Блиновъ Наумъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Сын: Блиновъ Филиппъ

Отец ребёнка: Блиновъ Наумъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блиновъ Наумъ

Смерть
1783
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