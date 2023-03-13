Блинова Матрена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Блиновъ Василий
Отец ребёнка: Блиновъ Наумъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Блиновъ Семенъ
Отец ребёнка: Блиновъ Наумъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Блиновъ Филиппъ
Отец ребёнка: Блиновъ Наумъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блиновъ Наумъ
Смерть
1783