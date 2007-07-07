Мазная (Ефимушкина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазная (Ефимушкина) Татьяна

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Место рождения

Луганск

Дата рождения

29.01.1957

Дата смерти

07.07.2007

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1957

Отец: Ефимушкин Иван

Мать: Ефимушкина Екатерина

Рождение ребёнка
05.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазный Анатолий

Рождение ребёнка
26.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазный Анатолий

Смерть
07.07.2007
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
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