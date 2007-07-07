Мазная (Ефимушкина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения29.01.1957
Дата смерти07.07.2007
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1957
Отец: Ефимушкин Иван
Мать: Ефимушкина Екатерина
Рождение ребёнка
05.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мазный Анатолий
Рождение ребёнка
26.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мазный Анатолий
Смерть
07.07.2007
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно