Мазный Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1958
Дата смерти?.06.2014
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазная Татьяна
Рождение ребёнка
26.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазная Татьяна
Смерть
?.06.2014
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно