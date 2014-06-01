Мазный Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазный Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1958

Дата смерти

?.06.2014

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазная Татьяна

Рождение ребёнка
26.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазная Татьяна

Смерть
?.06.2014
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
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