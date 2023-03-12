Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) Евгения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1854

Дата смерти

15.04.1920

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1878

Муж: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
31.08.1879

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Рафаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
02.12.1880

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
08.05.1882

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
08.11.1883

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
30.04.1885

Дочь: Ариадна Дмитриевна

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
17.12.1888

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
24.09.1890

Сын: Семёнов-Тян-Шанский Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Смерть
15.04.1920
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