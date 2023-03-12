Семёнова-Тян-Шанская (Заблоцкая-Десятовская) Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1854
Дата смерти15.04.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
31.08.1879
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Рафаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
02.12.1880
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1882
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
08.11.1883
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
30.04.1885
Дочь: Ариадна Дмитриевна
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
17.12.1888
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
24.09.1890
Сын: Семёнов-Тян-Шанский Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович
Смерть
15.04.1920