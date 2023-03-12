Семёнов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1882

Дата смерти

19.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1882

Отец: Семёнов-Тян-Шанский Дмитрий Петрович

Мать: Семёнова-Тян-Шанская Евгения Михайловна

Бракосочетание
1912

Жена: Семёнова-Тян-Шанская Эми Андреевна

Рождение ребёнка
13.02.1913

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Эми Андреевна

Рождение ребёнка
20.04.1916

Дочь: Старосельская Вера Михайловна

Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Эми Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова-Тян-Шанская Алиса Андреевна

Смерть
19.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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