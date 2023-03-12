Семёнов-Тян-Шанский Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1882
Дата смерти19.01.1942
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1882
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
13.02.1913
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Эми Андреевна
Рождение ребёнка
20.04.1916
Дочь: Старосельская Вера Михайловна
Мать ребёнка: Семёнова-Тян-Шанская Эми Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния