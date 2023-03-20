Вера Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Линдрот Лев Николаевич
Рождение ребёнка
16.08.1954
Отец ребёнка: Линдрот Лев Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004