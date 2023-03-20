Вера Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Линдрот Лев Николаевич

Рождение ребёнка
16.08.1954

Сын: Линдрот Никита Львович

Отец ребёнка: Линдрот Лев Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линдрот Лев Николаевич

Смерть
2004
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