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Кривенков Яков Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кривенкова) Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Кривенкова (Хвощинская) Нина (Акулина) Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривенкова (Хвощинская) Нина (Акулина) Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павловская (Кривенкова) Роза Яковлевна

Мать ребёнка: Кривенкова (Хвощинская) Нина (Акулина) Антоновна

Смерть
Неизвестно

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