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Горох Алексей Аввакумович

Место рождения

Иваньков, Чернігівська область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Горох Аввакум Дмитриевич

Мать: не указана

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.08.1893 ст.

Сын: Горох Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Горох Параскева Исидоровна

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горох Феодора Алексеевна

Мать ребёнка: Горох Параскева Исидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горох Параскева Исидоровна

Смерть
Неизвестно
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
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