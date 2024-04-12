Горох Алексей Аввакумович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Горох Аввакум Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.08.1893 ст.
Мать ребёнка: Горох Параскева Исидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горох Феодора Алексеевна
Мать ребёнка: Горох Параскева Исидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край