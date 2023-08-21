Горох (Никипорец) Параскева Исидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Никипорец Исидор
Рождение ребёнка
01.08.1893 ст.
Отец ребёнка: Горох Алексей Аввакумович
Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горох Феодора Алексеевна
Отец ребёнка: Горох Алексей Аввакумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край