Горох (Никипорец) Параскева Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорох (Никипорец) Параскева Исидоровна

Горох (Никипорец) Параскева Исидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Никипорец Исидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1893 ст.

Сын: Горох Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Горох Алексей Аввакумович

Иваньков, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горох Феодора Алексеевна

Отец ребёнка: Горох Алексей Аввакумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горох Алексей Аввакумович

Смерть
Неизвестно
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close