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Матвей Андреев

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Андрей Никифоров

Мать: Александра Васильева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Мелания Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1897

Дочь: Матрона Матвеева

Мать ребёнка: Мелания Алексеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1898
солдат
Рождение ребёнка
27.07.1902

Сын: Николай Матвеев

Мать ребёнка: Мелания Алексеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Василий Матвеев

Мать ребёнка: Мелания Алексеева

Рождение ребёнка
15.03.1904

Сын: Александр Матвеев

Мать ребёнка: Мелания Алексеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1906

Дочь: Александра Матвеева

Мать ребёнка: Мелания Алексеева

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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