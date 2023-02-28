Матвей Андреев
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Андрей Никифоров
Мать: Александра Васильева
Бракосочетание
30.01.1895
Жена: Мелания Алексеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1897
Дочь: Матрона Матвеева
Мать ребёнка: Мелания Алексеева
Военная служба
1898
солдат
Рождение ребёнка
27.07.1902
Сын: Николай Матвеев
Мать ребёнка: Мелания Алексеева
Рождение ребёнка
1902
Сын: Василий Матвеев
Мать ребёнка: Мелания Алексеева
Рождение ребёнка
15.03.1904
Сын: Александр Матвеев
Мать ребёнка: Мелания Алексеева
Рождение ребёнка
22.04.1906
Дочь: Александра Матвеева
Мать ребёнка: Мелания Алексеева
Смерть
Неизвестно