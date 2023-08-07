Параскева Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гавриил Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Павлов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Григорий Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Павлов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Яков Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Павлов
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Павлов
Смерть
Неизвестно