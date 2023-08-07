Параскева Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Гавриил Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Павлов

Рождение ребёнка
1806

Сын: Григорий Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Павлов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Яков Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Павлов

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Павлов

Соловцово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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