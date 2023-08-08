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Григорий Ефремов
Григорий Ефремов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ефрем Павлов
1778 г.р.
Мать
Параскева Леонтьева
1776 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Ефрем Павлов
Мать:
Параскева Леонтьева
Смерть
Неизвестно
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