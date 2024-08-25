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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осикин Иван Иванович
Отец ребёнка: Осикин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осикин Федор Вроде
Отец ребёнка: Осикин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Осикин Александр Иванович
Отец ребёнка: Осикин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Осикин Иван Тимофеевич