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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осикин Иван Иванович

Отец ребёнка: Осикин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осикин Федор Вроде

Отец ребёнка: Осикин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Осикин Александр Иванович

Отец ребёнка: Осикин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Осикин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Осикин Иван Тимофеевич

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