Осикин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осикин Тихон Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осикин Федор Вроде
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осикин Иван Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1915
Сын: Осикин Александр Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно