Осикин Иван Тимофеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОсикин Иван Тимофеевич

Осикин Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осикин Тихон Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осикин Федор Вроде

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осикин Иван Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1915

Сын: Осикин Александр Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1925

Сын: Осикин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.