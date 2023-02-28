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Параскева Дементиева

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

12.12.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.05.1898

Муж: Пётр Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
12.12.1899
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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