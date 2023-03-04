Блинов Трофим Терентивич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Блинов Терентий Спиридонович
Мать: Блинова ?
Бракосочетание
28.09.1858 ст.
МК 1858 г. г. Нолинск Успенская церковь (жених младший лекарский ученик Трофим Терентиев Блинов I- м браком 18 лет/ невеста отданного в военную службу Нолинского мещанина Семёна Кунаева дочь девица Ап... Показать все
Смерть
После 1860