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Блинов Трофим Терентивич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Блинов Терентий Спиридонович

Мать: Блинова ?

Бракосочетание
28.09.1858 ст.

Жена: Блинова Аполинария Семёнова

МК 1858 г. г. Нолинск Успенская церковь (жених младший лекарский ученик Трофим Терентиев Блинов I- м браком 18 лет/ невеста отданного в военную службу Нолинского мещанина Семёна Кунаева дочь девица Ап... Показать все
Смерть
После 1860
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