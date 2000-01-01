Блинова (Кунаева) Аполинария Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Кунаева) Аполинария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.09.1858 ст.

Муж: Блинов Трофим Терентивич

МК 1858 г. г. Нолинск Успенская церковь (жених младший лекарский ученик Трофим Терентиев Блинов I- м браком 18 лет/ невеста отданного в военную службу Нолинского мещанина Семёна Кунаева дочь девица Ап... Показать все
Смерть
После 1858
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