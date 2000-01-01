Блинова (Кунаева) Аполинария Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1858 ст.
МК 1858 г. г. Нолинск Успенская церковь (жених младший лекарский ученик Трофим Терентиев Блинов I- м браком 18 лет/ невеста отданного в военную службу Нолинского мещанина Семёна Кунаева дочь девица Ап... Показать все
Смерть
После 1858