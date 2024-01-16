Колосова Степанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Колосов Данила Агафонович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Колосов Данила Агафонович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Колосов Данила Агафонович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно