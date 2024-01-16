Колосова Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Степанида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Колосов Андрей Данилович

Отец ребёнка: Колосов Данила Агафонович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1825

Сын: Колосов Пётр Данилович

Отец ребёнка: Колосов Данила Агафонович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1828

Сын: Колосов Логгин Данилович

Отец ребёнка: Колосов Данила Агафонович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Данила Агафонович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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