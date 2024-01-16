Колосов Пётр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолосов Пётр Данилович

Колосов Пётр Данилович

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Колосов Данила Агафонович

Мать: Колосова Степанида Михайловна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Кирилловна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
?.08.1856

Сын: Колосов Николай Петрович

Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Кирилловна

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Матрёна (Матрона) Кирилловна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close