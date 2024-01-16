Колосов Пётр Данилович
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Кирилловна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
?.08.1856
Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Кирилловна
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно