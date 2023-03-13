Самохинъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохинъ Яковъ

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

15.10.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1883

Отец: Самохинъ Константинъ

Мать: Самохина Агриппина

Михайловка
Бракосочетание
23.01.1909

Жена: Самохина Татьяна

Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Самохинъ Кузьма

Мать ребёнка: Самохина Татьяна

село Михайловское
Рождение ребёнка
27.11.1913

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Самохина Татьяна

село Михайловское
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