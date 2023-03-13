Самохинъ Яковъ
Место рожденияМихайловка
Дата рождения15.10.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1883
Отец: Самохинъ Константинъ
Мать: Самохина Агриппина
Михайловка
Бракосочетание
23.01.1909
Жена: Самохина Татьяна
Рождение ребёнка
29.10.1911
Сын: Самохинъ Кузьма
Мать ребёнка: Самохина Татьяна
село Михайловское
Рождение ребёнка
27.11.1913
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Самохина Татьяна
село Михайловское