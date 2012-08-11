Смирнова Зинаида Ивановна 18.10.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова Зинаида Ивановна

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Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

18.10.1928

Дата смерти

11.08.2012

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1928

Отец: Смирнов Иван Михайлович

Мать: Смирнова Екатерина Алексеевна

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.08.2012

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