Смирнова Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.10.1928
Дата смерти11.08.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.08.2012