Аристова Марфа Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти12.01.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Аристов Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Аристова Марфа Борисовна
Отец ребёнка: Аристов Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Аристов Василий Борисович
Отец ребёнка: Аристов Борис Дмитриевич
Смерть
12.01.1895
Балахтон, Козульский муниципальный район, Красноярский край