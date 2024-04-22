Аристова Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова Марфа Тимофеевна

Место рождения

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

12.01.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Аристов Пётр Борисович

Отец ребёнка: Аристов Борис Дмитриевич

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Аристова Марфа Борисовна

Отец ребёнка: Аристов Борис Дмитриевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Аристов Василий Борисович

Отец ребёнка: Аристов Борис Дмитриевич

Верхняя Алабуга, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
12.01.1895
Балахтон, Козульский муниципальный район, Красноярский край
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