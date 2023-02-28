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Николай Харитонов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

03.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: ?

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1840

Жена: Литвинова ? Дария Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841

Сын: Стефан Николаев

Мать ребёнка: Литвинова ? Дария Прохорова

Рождение ребёнка
03.08.1852

Дочь: Евдокия (по крёстному)

Мать ребёнка: Литвинова ? Дария Прохорова

Смерть
03.08.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от удара
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