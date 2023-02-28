Николай Харитонов
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти03.08.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1840
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1841
Сын: Стефан Николаев
Мать ребёнка: Литвинова ? Дария Прохорова
Рождение ребёнка
03.08.1852
Дочь: Евдокия (по крёстному)
Мать ребёнка: Литвинова ? Дария Прохорова
Смерть
03.08.1892
Причина смерти: от удара