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Кулик Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1932

Дата смерти

19.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1932

Отец: Кулик Григорий Сидорович

Мать: Кулик (Голопапа) Прасковья Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулик (Дереза) Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова (Кулик) Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Кулик (Дереза) Мария Степановна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Кулик Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Кулик (Дереза) Мария Степановна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Кулик Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Кулик (Дереза) Мария Степановна

Рождение ребёнка
15.11.1960

Сын: Кулик Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кулик (Дереза) Мария Степановна

Смерть
19.04.1991
Писаревка, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область

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