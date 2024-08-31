Кулик Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1932
Дата смерти19.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова (Кулик) Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Кулик (Дереза) Мария Степановна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Кулик Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Кулик (Дереза) Мария Степановна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Кулик Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Кулик (Дереза) Мария Степановна
Рождение ребёнка
15.11.1960
Сын: Кулик Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кулик (Дереза) Мария Степановна
Смерть
19.04.1991
Писаревка, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область