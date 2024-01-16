Адоньев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адоньев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адоньев Александр Александрович

Мать ребёнка: Адоньева Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адоньев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Адоньева Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
25.11.1973

Сын: Адоньев Олег Александрович

Мать ребёнка: Адоньева Лидия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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