Адоньева Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1973
Сын: Адоньев Олег Александрович
Отец ребёнка: Адоньев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адоньев Александр Александрович
Отец ребёнка: Адоньев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адоньев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Адоньев Александр Иванович
Смерть
Неизвестно