Адоньева Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адоньева Лидия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1973

Сын: Адоньев Олег Александрович

Отец ребёнка: Адоньев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адоньев Александр Александрович

Отец ребёнка: Адоньев Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адоньев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Адоньев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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