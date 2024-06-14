Лаевская (Диденко) Вера 01.12.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаевская (Диденко) Вера

Место рождения

г.Красный Лиман, Донецкой обл.,Украина

Дата рождения

01.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1926

Отец: Диденко Евстафий

Мать: (Найденова) Мария

г.Красный Лиман, Донецкой обл.,Украина
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Сын: Лаевский Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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