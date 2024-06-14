Лаевская (Диденко) Вера
Место рожденияг.Красный Лиман, Донецкой обл.,Украина
Дата рождения01.12.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1926
Отец: Диденко Евстафий
Мать: (Найденова) Мария
г.Красный Лиман, Донецкой обл.,Украина
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Сын: Лаевский Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно