Веселов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1902 ст.
Дочь: Веселова Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Веселова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.
Мать ребёнка: Веселова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
29.04.1907 ст.
Мать ребёнка: Веселова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
02.11.1909 ст.
Дочь: Веселова Феоктиста Ивановна
Мать ребёнка: Веселова Ирина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно