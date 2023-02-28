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Веселов Иван Алексеевич

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Место рождения

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1902 ст.

Дочь: Веселова Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Веселова Ирина Александровна

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.

Сын: Веселов Иван Иванович

Мать ребёнка: Веселова Ирина Александровна

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1907 ст.

Сын: Веселов Николай Иванович

Мать ребёнка: Веселова Ирина Александровна

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1909 ст.

Дочь: Веселова Феоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Веселова Ирина Александровна

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веселова Ирина Александровна

Смерть
Неизвестно
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