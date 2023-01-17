Веселова Ирина Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1902 ст.
Дочь: Веселова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Веселов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.
Отец ребёнка: Веселов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно