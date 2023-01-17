Веселова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова Ирина Александровна

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Место рождения

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1902 ст.

Дочь: Веселова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Веселов Иван Алексеевич

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1904 ст.

Сын: Веселов Иван Иванович

Отец ребёнка: Веселов Иван Алексеевич

Соколово, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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