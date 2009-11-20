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Иващенко Александр Ильич

Место рождения

Село Ивановка, Балаковский район, Саратовская область

Дата рождения

03.06.1960

Дата смерти

20.11.2009

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Около 1928 г.р.

Жена

1962 г.р.
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Дети

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Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1960

Отец: Иващенко Илья Порфирьевич

Мать: Василевская (Бородина) Лидия Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иващенко (Мартьянова) Ольга Валентиновна

Бракосочетание
24.06.1988

Жена: Иващенко (Мартьянова) Ольга Валентиновна

Рождение ребёнка
28.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иващенко (Мартьянова) Ольга Валентиновна

Смерть
20.11.2009
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно

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