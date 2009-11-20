Иващенко Александр Ильич
Место рожденияСело Ивановка, Балаковский район, Саратовская область
Дата рождения03.06.1960
Дата смерти20.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1960
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иващенко (Мартьянова) Ольга Валентиновна
Бракосочетание
24.06.1988
Рождение ребёнка
28.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иващенко (Мартьянова) Ольга Валентиновна
Смерть
20.11.2009
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно