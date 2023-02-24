Шинин Александр Иосифович
Место рожденияДеревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Дата рождения13.09.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1925
Отец: Шинин Иосиф Александрович
Мать: Шинина Матрена
Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно