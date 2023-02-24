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Шинин Александр Иосифович

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Место рождения

Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область

Дата рождения

13.09.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1925

Отец: Шинин Иосиф Александрович

Мать: Шинина Матрена

Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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