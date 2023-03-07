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Шинин Иосиф Александрович

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1900

Отец: Шинин Александр Алексеевич

Мать: Шинина Александра Иосифовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1925

Сын: Шинин Александр Иосифович

Мать ребёнка: Шинина Матрена

Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Таисия Шинина

Мать ребёнка: Шинина Матрена

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинина Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинин Николай Иосифович

Мать ребёнка: Шинина Акилина

Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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