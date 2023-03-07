Шинин Иосиф Александрович
Место рождения
Дата рождения23.10.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1900
Рождение ребёнка
13.09.1925
Сын: Шинин Александр Иосифович
Мать ребёнка: Шинина Матрена
Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Таисия Шинина
Мать ребёнка: Шинина Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шинина Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шинина Акилина
Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно