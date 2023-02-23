Шинина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинина Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1925

Сын: Шинин Александр Иосифович

Отец ребёнка: Шинин Иосиф Александрович

Деревня Куроедовские выселки , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Таисия Шинина

Отец ребёнка: Шинин Иосиф Александрович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинин Иосиф Александрович

Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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