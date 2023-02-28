Чебенина (Волкова) Евгения Петровна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодского мещанского сословия.
Бракосочетание
07.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.
Сын: Чебенин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
29.04.1906 ст.
Дочь: Чебенина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
28.06.1907 ст.
Дочь: Чебенина Илария Михайловна
Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
23.01.1910 ст.
Сын: Чебенин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
25.12.1911 ст.
Дочь: Чебенина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
17.02.1914 ст.
Сын: Чебенин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
28.11.1915 ст.
Сын: Чебенин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно