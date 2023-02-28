Чебенина (Волкова) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебенина (Волкова) Евгения Петровна

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Место рождения

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Вологодского мещанского сословия.
Бракосочетание
07.01.1904 ст.

Муж: Чебенин Михаил Андреевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.

Сын: Чебенин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.04.1906 ст.

Дочь: Чебенина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1907 ст.

Дочь: Чебенина Илария Михайловна

Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.1910 ст.

Сын: Чебенин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.12.1911 ст.

Дочь: Чебенина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1914 ст.

Сын: Чебенин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.11.1915 ст.

Сын: Чебенин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Чебенин Михаил Андреевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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