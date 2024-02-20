Одуд Екатерина
Место рожденияРоссия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лидия Мефодьевна
Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Бракосочетание
Около 1932
СССР Краснодарский кр. Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
14.10.1938
Дочь: Звездова Людмила Мифодиевна
Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
23.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Кпаснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская