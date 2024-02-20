Одуд Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд Екатерина

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Место рождения

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Лидия Мефодьевна

Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Бракосочетание
Около 1932

Муж: Одуд Мефодий Петрович

СССР Краснодарский кр. Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
14.10.1938

Дочь: Звездова Людмила Мифодиевна

Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
23.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одуд Виктор Мефодьевич

Отец ребёнка: Одуд Мефодий Петрович

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Кпаснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
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