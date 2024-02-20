Одуд Виктор Мефодьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одуд Виктор Мефодьевич

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Одуд Мефодий Петрович

Мать: Одуд Екатерина

Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Россия Кпаснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
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