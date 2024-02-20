Одуд Виктор Мефодьевич
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Одуд Мефодий Петрович
Мать: Одуд Екатерина
Россия Краснодарский кр., Примлрско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Россия Кпаснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская