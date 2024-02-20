(Одуд) Лидия Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Одуд) Лидия Мефодьевна

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Место рождения

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская

Дата рождения

1932

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Одуд Мефодий Петрович

Мать: Одуд Екатерина

Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1954
Украина г.Днепропетровск
Похороны
Неизвестно
Украина г.Днепропетровск
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