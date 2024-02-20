(Одуд) Лидия Мефодьевна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Дата рождения1932
Дата смерти1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Одуд Мефодий Петрович
Мать: Одуд Екатерина
Россия Краснодарский кр, Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1954
Украина г.Днепропетровск
Похороны
Неизвестно
Украина г.Днепропетровск