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Коровин Никита Матвеев

Место рождения

Игнатово, Игнатьевская волость, Богородский уезд

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Матвей Дмитриев

Мать: Устиния Иванова

Игнатово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Параскева Никитина

Мать ребёнка: Евфимия Никифорова

Игнатово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Агей Никитин

Мать ребёнка: Евфимия Никифорова

Игнатово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Пётр Никитин

Мать ребёнка: Евфимия Никифорова

Игнатово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Коровинский Дмитрий Никитин

Мать ребёнка: Евфимия Никифорова

Игнатово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно
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