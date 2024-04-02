Коровин Никита Матвеев
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Матвей Дмитриев
Мать: Устиния Иванова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Параскева Никитина
Мать ребёнка: Евфимия Никифорова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Агей Никитин
Мать ребёнка: Евфимия Никифорова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Пётр Никитин
Мать ребёнка: Евфимия Никифорова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Коровинский Дмитрий Никитин
Мать ребёнка: Евфимия Никифорова
Смерть
Неизвестно