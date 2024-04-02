Евфимия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Коровин Никита Матвеев
Рождение ребёнка
1816
Сын: Агей Никитин
Отец ребёнка: Коровин Никита Матвеев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Пётр Никитин
Отец ребёнка: Коровин Никита Матвеев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Коровинский Дмитрий Никитин
Отец ребёнка: Коровин Никита Матвеев
Смерть
Неизвестно