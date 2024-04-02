Евфимия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Коровин Никита Матвеев

Игнатово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1816

Сын: Агей Никитин

Отец ребёнка: Коровин Никита Матвеев

Игнатово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Пётр Никитин

Отец ребёнка: Коровин Никита Матвеев

Игнатово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Коровинский Дмитрий Никитин

Отец ребёнка: Коровин Никита Матвеев

Игнатово, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно
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