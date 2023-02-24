Герасимов Алексей Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Алексей Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Герасим Васильев

Мать: Екатерина Трофимова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Герасимов Артемий Алексеевич

Мать ребёнка: Хавронья Иванова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Герасимов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Хавронья Иванова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Герасимов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Хавронья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хавронья Иванова

Смерть
Неизвестно
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