Герасимов Алексей Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Герасим Васильев
Мать: Екатерина Трофимова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Герасимов Артемий Алексеевич
Мать ребёнка: Хавронья Иванова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Герасимов Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Хавронья Иванова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Герасимов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Хавронья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хавронья Иванова
Смерть
Неизвестно