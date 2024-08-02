Валанкин Сергей Макаров
Место рождения
Дата рождения21.06.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1882 ст.
Села Багряж крестьянин Макарий Николаев и законная жена его Елена Васильевна,оба православные. Выдано свидетельство за № 25160 от 10.03.1941г.(гос.пошлина 5 руб)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валанкина Нина Иванова
Крещение
24.06.1882 ст.
Восприемники: Того же села крестьянин Селивестр Васильев и крестьянская девица Татьяна Ильина
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1919 ст.
Дочь: (Валанкина) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Валанкина Нина Иванова
Села Багряж-Никольского билетный старший унтер-офицер Сергей Макарович Волынкин и законная жена его Нина Ивановна,оба православные
Смерть
Неизвестно