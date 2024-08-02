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Валанкин Сергей Макаров

Место рождения

Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.06.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1882 ст.

Отец: Валанкин Макарий Николаевич

Мать: Валанкина Елена (Соломия) Васильева

Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Багряж крестьянин Макарий Николаев и законная жена его Елена Васильевна,оба православные. Выдано свидетельство за № 25160 от 10.03.1941г.(гос.пошлина 5 руб)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валанкина Нина Иванова

Крещение
24.06.1882 ст.
Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Того же села крестьянин Селивестр Васильев и крестьянская девица Татьяна Ильина
Рождение ребёнка
1911

Сын: Валанкин Николай Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1919 ст.

Дочь: (Валанкина) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Валанкина Нина Иванова

Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Багряж-Никольского билетный старший унтер-офицер Сергей Макарович Волынкин и законная жена его Нина Ивановна,оба православные
Смерть
Неизвестно

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