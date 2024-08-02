Валанкин Николай Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти16.05.1915 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Валанкин Сергей Макаров
Мать: не указана
Смерть
16.05.1915 ст.
Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от скарлатины Села Багряж-Никольского состоящего на военной службе старшего унтер-офицера Сергея Макариева Валанкина сын Николай (3,5 лет)