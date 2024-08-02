Валанкин Николай Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаланкин Николай Сергеев

Валанкин Николай Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

16.05.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Валанкин Сергей Макаров

Мать: не указана

Смерть
16.05.1915 ст.
Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от скарлатины Села Багряж-Никольского состоящего на военной службе старшего унтер-офицера Сергея Макариева Валанкина сын Николай (3,5 лет)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.