Валанкина Нина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валанкина Нина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валанкин Сергей Макаров

Рождение ребёнка
06.03.1919 ст.

Дочь: (Валанкина) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Валанкин Сергей Макаров

Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Багряж-Никольского билетный старший унтер-офицер Сергей Макарович Волынкин и законная жена его Нина Ивановна,оба православные
Смерть
Неизвестно

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