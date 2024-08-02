Валанкина Нина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1919 ст.
Дочь: (Валанкина) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Валанкин Сергей Макаров
Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Багряж-Никольского билетный старший унтер-офицер Сергей Макарович Волынкин и законная жена его Нина Ивановна,оба православные
Смерть
Неизвестно